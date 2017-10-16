Опрос: треть латвийцев выступают против перевода русских школ на латышский язык обучения

Bloomberg: Facebook ищет сотрудников с доступом к секретной информацииМеждународная панорама 16 октября, 20:01
Экс-замглавы ГУ МВД по Москве стал помощником начальника по общественной безопасностиМосква 16 октября, 19:58
Трамп считает, что существует несколько вариантов развития событий вокруг сделки с ИраномМеждународная панорама 16 октября, 19:53
Нолито: футболисты "Севильи" остались в восторге от прогулки по Красной площадиСпорт 16 октября, 19:49
CEFC заплатит Glencore и QIA за 14,16% акций "Роснефти" €3,9 млрд и $4,57 млрдЭкономика и бизнес 16 октября, 19:45
Бериссо: "Севилья" не ждет легкой прогулки в матче со "Спартаком"Спорт 16 октября, 19:34
СМИ: Кончаловский снимает в Италии кинокартину о МикеланджелоКультура 16 октября, 19:28
"Амкар" и "Тосно" сыграли вничью в матче 13-го тура РФПЛСпорт 16 октября, 19:28
Новый жилой микрорайон на 900 квартир откроется в Назрани в ноябреСеверный Кавказ 16 октября, 19:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 16 октября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Треть жителей Латвии - 34% - выступают против намерения министерства образования и науки страны во главе с Карлисом Шадурскисом перевести обучение в школах национальных меньшинств на латышский язык. Об этом свидетельствуют обнародованные здесь данные опроса, проведенного компанией TNS Latvia.
При этом свыше половины респондентов экономически активного возраста - 61% - поддерживают перевод русских школ на латышский язык обучения, передает данные опроса в понедельник местный телеканал ЛНТ. Сравнительно чаще эту инициативу минобрнауки положительно оценивают молодые латвийцы в возрасте от 18 до 29 лет. Еще 5% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.
Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов. После этого местные националисты не раз пытались добиться полного перевода обучения детей во всех государственных и муниципальных школах нацменьшинств на латышский язык.
Правящая коалиция Латвии на прошлой неделе поддержала представленную Шадурскисом новую реформу в сфере образования, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на латышском языке. На русском учащиеся будут осваивать только свой родной язык (русский), литературу и связанные с культурой и историей предметы.
Эта инициатива уже вызвала волну негодования среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют порядка 40% населения республики. Штаб защиты русских школ заявил о намерении провести серию акций протеста против этой идеи минобрнауки. Первая манифестация состоится 23 октября около здания министерства.