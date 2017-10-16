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Опрос: треть латвийцев выступают против перевода русских школ на латышский язык обучения

Международная панорама
16 октября, 20:02 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Согласно новой реформе, на русском учащиеся будут осваивать только свой родной язык, литературу и связанные с культурой и историей предметы

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РИГА, 16 октября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Треть жителей Латвии - 34% - выступают против намерения министерства образования и науки страны во главе с Карлисом Шадурскисом перевести обучение в школах национальных меньшинств на латышский язык. Об этом свидетельствуют обнародованные здесь данные опроса, проведенного компанией TNS Latvia.

При этом свыше половины респондентов экономически активного возраста - 61% - поддерживают перевод русских школ на латышский язык обучения, передает данные опроса в понедельник местный телеканал ЛНТ. Сравнительно чаще эту инициативу минобрнауки положительно оценивают молодые латвийцы в возрасте от 18 до 29 лет. Еще 5% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.

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Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов. После этого местные националисты не раз пытались добиться полного перевода обучения детей во всех государственных и муниципальных школах нацменьшинств на латышский язык.

Правящая коалиция Латвии на прошлой неделе поддержала представленную Шадурскисом новую реформу в сфере образования, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на латышском языке. На русском учащиеся будут осваивать только свой родной язык (русский), литературу и связанные с культурой и историей предметы.

Эта инициатива уже вызвала волну негодования среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют порядка 40% населения республики. Штаб защиты русских школ заявил о намерении провести серию акций протеста против этой идеи минобрнауки. Первая манифестация состоится 23 октября около здания министерства.

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