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Польша не видит поводов для пересмотра Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Международная панорама
16 октября, 20:32 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 16, октября. /ТАСС

Таким образом в МИД Польши прокомментировали заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что украинский закон "Об образовании" является грубым нарушением прав человека

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ВАРШАВА, 16 октября. /ТАСС/. Недавно принятый украинскими властями закон об образовании, который ограничивает обучение на языках нацменьшинств - это не повод для пересмотра Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в МИД Польши, комментируя заявление главы внешнеполитического ведомства Венгрии Петера Сийярто о том, что украинский закон о языке является грубым нарушением прав человека, прав нацменьшинств, а также Соглашения об ассоциации с ЕС, которое следует обсудить на ближайшем Совете ассоциации ЕС - Украина.

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"Польша не видит возможности для пересмотра Соглашения об ассоциации или Соглашения об углубленной зоне свободной торговли с Украиной, - указала пресс-служба внешнеполитического ведомства страны. - Польская сторона будет поощрять партнеров из Венгрии и Украины к решению спорной ситуации, сложившейся вокруг украинского закона об образовании путем диалога, с учетом соблюдения прав национальных меньшинств, вытекающих из международных договоров и двусторонних соглашений".

При этом в МИД Польши указали, что специфика польского образования на Украине отличается от венгерского, подчеркнув, что профильные ведомства в стране "внимательно следят за влиянием вышеуказанного закона на польское образование и поддерживают контакт с украинскими партнерами". "Следует подчеркнуть, что Польша уделяет большое внимание вопросу обучения на польском языке не только на Украине, но и в каждом государстве, в котором присутствуют наши соотечественники", - заключили в ведомстве.

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