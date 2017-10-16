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Парламентарии западных стран без проблем получили визы на ассамблею МПС в Петербурге

Международная панорама
16 октября, 20:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, октября. /ТАСС

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила обеспечить беспрепятственный въезд на территорию России всех делегатов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Делегации западных стран не столкнулись с какими-либо сложностями при получении российских виз для участия в ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник целый ряд парламентариев в кулуарах Таврического дворца, где проходит мероприятие.

"Да, это было очень просто, мы подали заявления и все восемь членов нашей делегации получили визы", - сказал ТАСС глава делегации Канады на Ассамблее Дэвид Макгуинти. "Я знаю, что есть список людей, которые находятся под персональными санкциями со стороны России, но я не знаю, кто в него входит, - пояснил он. - Поэтому я не могу сказать, был ли кто-то из присутствующих здесь парламентариев в этом списке". "Мы очень рады быть здесь", - подтвердил канадский политик.

"Парламентский диалог очень важен, для парламентского диалога между Россией и европейскими странами необходимо прежде всего решить ситуацию с визами", - отметила, со своей стороны, глава делегации Франции Софи Эррант.

"Мы приехали сюда, и у нас не было никаких проблем при получении визы", - заверила она. "Все члены нашей делегации получили визу при поездке сюда без каких-либо проблем, и так должно быть всегда. Невозможно заниматься парламентской дипломатией, если будут проблемы с визами", - уверена Эррант.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению 137-й Ассамблеи МПС поручила обеспечить беспрепятственный въезд на территорию РФ всех делегатов.

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