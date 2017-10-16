Великобритания обеспокоена решением Трампа по иранской ядерной сделке

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Лондон обеспокоен решением президента США Дональда Трампа не подтверждать выполнение иранской ядерной сделки. Об этом в понедельник заявил замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт, сообщило агентство Reuters.

"Правительство принимает к сведению решение президента Трампа не подтверждать выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] и выражает озабоченность по поводу его последствий", - сказал британский политик.

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.