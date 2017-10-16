Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Великобритания обеспокоена решением Трампа по иранской ядерной сделке

Международная панорама
16 октября, 20:41 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, октября. /ТАСС

В МИД отметили. что Лондон принял к сведению решение президента США не подтверждать выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Лондон обеспокоен решением президента США Дональда Трампа не подтверждать выполнение иранской ядерной сделки. Об этом в понедельник заявил замглавы МИД Великобритании по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт, сообщило агентство Reuters.

"Правительство принимает к сведению решение президента Трампа не подтверждать выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] и выражает озабоченность по поводу его последствий", - сказал британский политик.

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
США Иран Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ДНР заявил о задержании украинской группировки, причастной к гибели Моторолы
2
Биография актера Дмитрия Марьянова
3
Глава Бюро по правам человека ОБСЕ — о росте проявлений нетерпимости и дискриминации
4
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
5
Минздрав МО: вызвавшие скорую Марьянову отменили вызов через несколько минут
6
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
7
ВС Сирии предупредили Израиль о серьезных последствиях повторяющихся попыток агрессии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама