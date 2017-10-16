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МИД ФРГ: соглашение с Ираном по атому необходимо для деэскалации на Корейском полуострове

Международная панорама
16 октября, 20:45 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 16, октября. /ТАСС

Глава ведомства Зигмар Габриэль отметил, что КНДР "наблюдает за тем, как единственное соглашение с Западом, нацеленное на остановку развития атомного оружия, разрывается и ликвидируется"

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БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Неприкосновенность соглашения по иранской ядерной программе важна для диалога с КНДР, в противном случае вера в договоренности подобного рода будет подорвана. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге.

"КНДР наблюдает за тем, как единственное соглашение с Западом, нацеленное на остановку развития атомного оружия, спустя два года попросту разрывается и ликвидируется. Это приведет к тому, что в такие соглашения никто не будет верить. В этом случае Северная Корея будет разрабатывать атомное оружие, предположительно, то же самое будут делать и другие", - сказал он.

Ранее в Люксембурге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также ряд европейских министров иностранных дел подтвердили, что, по оценке ЕС, Иран полностью выполняет свои обязательства по ядерному соглашению.

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции". Также американский лидер отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

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Персоны
Трамп, Дональд Габриэль, Зигмар Могерини, Федерика
Темы
Ситуация вокруг Ирана Ситуация на Корейском полуострове
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