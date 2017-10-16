Мэй и Макрон продолжат тесное сотрудничество с целью выполнения иранской ядерной сделки

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились продолжать тесное сотрудничество с целью надлежащего выполнения иранской ядерной сделки. Об этом стало известно из поступившего в понедельник в представительство ТАСС сообщения канцелярии главы британского правительства по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран.

"Что касается Ирана, то они оба выразили твердую приверженность ядерному соглашению и обсудили принятое на прошлой неделе решение президента [США Дональда] Трампа не подтверждать его. Они договорились продолжать тесное сотрудничество, чтобы обеспечить надлежащее выполнение соглашения, а также оказать сопротивление дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, включая его программу по разработке баллистических ракет", - отметил пресс-секретарь Мэй.

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, согласно которой Вашингтон будет противостоять "дестабилизирующему влиянию" Тегерана, а также намерен призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский лидер отказался подтвердить выполнение Ираном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.