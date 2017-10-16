Немецкий журнал назвал главу МИД Австрии "маленьким Гитлером"

ВЕНА, 16 октября. /ТАСС/. Австрийские спецслужбы начали расследование в отношении немецкого сатирического журнала Titanic, который в день выборов в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) разместил у себя в Twitter фотографию председателя Австрийской народной партии (АНП) и министра иностранных дел Себастьяна Курца, назвал его "маленьким Гитлером" и предложил его убить. Об этом пишет в понедельник газета Der Standard.

Журнал опубликовал фотографию с изображением Курца, в области сердца которого нарисован прицел-перекрестие. Надпись на ней гласит: "Наконец-то свершилось. Убить маленького Гитлера. Путешествие во времени в Австрию".

Первыми возмутились пользователи Twitter, которые обратили внимание на это сообщение австрийской полиции. В МВД заявили, что вся информация по данному случаю передана в венское отделение Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии, ведется расследование.

Досрочные парламентские выборы прошли в воскресенье в Австрии. Согласно данным МВД, консервативная АНП во главе с Курцем уверенно занимает первое место с 31,4% голосов. Это позволит министру получить мандат президента на формирование нового правительства и поиск нового коалиционного партнера, которым может стать правая Австрийская партия свободы. Она занимает второе место по результатам голосования.

Рейтинг популярности 31-летнего Курца бьет рекорды с тех пор, как он в более мягкой форме стал использовать лозунги правых, то есть за счет призывов прекратить потоки нелегальной миграции в Европу и закрыть австрийские границы от миграционного кризиса. Он также стал инициатором введения запрета на ношение паранджи в общественных местах в Австрии и внедрения для всех мигрантов с Ближнего Востока и Африки программы обязательного изучения немецкого языка и австрийской культуры.

Сам руководитель Третьего рейха Адольф Гитлер (1889-1945) был австрийцем и родился в деревне Рансхофен, которая со временем вошла в черту городка Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия).