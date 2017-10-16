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Bloomberg: Facebook ищет сотрудников с доступом к секретной информации

Международная панорама
16 октября, 20:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Корпорация планирует использовать таких сотрудников для предотвращения попыток иностранных государств манипулировать будущими выборами через рекламные кампании в социальной сети

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Jeff Chiu

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Американская корпорация Facebook  ищет сотрудников, которые обладают доступом к секретной информации. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, использовать людей, которые могут получить правительственную информацию о потенциальных угрозах, Facebook планирует для предотвращения попыток иностранных государств манипулировать будущими выборами через рекламные кампании в социальной сети.

Как отмечает Bloomberg, кандидаты, которые обладают подобным доступом, зачастую являются бывшими правительственными служащими или сотрудниками разведки. При переходе на работу в частный сектор они теряют допуск к гостайне, однако он может быть восстановлен по просьбе Facebook.

Прокомментировать данную информацию представитель корпорации отказался.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.

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