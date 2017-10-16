Украина и Словакия избраны в Совет по правам человека ООН

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Украина, Афганистан, Демократическая Республика Конго, Катар, Пакистан и еще 10 государств добились в понедельник избрания в Совет по правам человека ООН (СПЧ) на 2018-2020 годы. В ходе тайного голосования, проходившего в Генеральной Ассамблее всемирной организации, эти государства получили поддержку необходимого большинства присутствовавших и голосовавших в зале делегаций. Выборы сопровождались резкой критикой со стороны правозащитников, которые были возмущены отсутствием конкурентной борьбы и "послужным списком" целого ряда кандидатов.

Весь процесс голосования и обработка бюллетеней заняли около двух часов. "Следующие 15 государств избраны членами Совета по правам человека сроком на три года, начиная с 1 января: Афганистан, Ангола, Австралия, Чили, Демократическая Республика Конго, Мексика, Непал, Нигерия, Пакистан, Перу, Катар, Сенегал, Словакия, Испания и Украина", - объявил заместитель председателя Генассамблеи Сача Льоренти.

Украина и Словакия претендовали на два места, отведенных восточноевропейским странам, и не имели конкурентов. В итоге за первую отдали свои голоса 177 государств - членов Генассамблеи, а за вторую - 185 делегаций. Без интриги выборы проходили еще в трех региональных группах: африканской, западноевропейской и латиноамериканской, в которых число кандидатов соответствовало отведенному количеству мест. Конкуренция наблюдалась только в азиатско-тихоокеанской группе, в которой на четыре места претендовали шесть стран: Афганистан, Катар, Малайзия, Мальдивы, Непал и Пакистан.

Отсутствие конкуренции

Выборы в СПЧ ООН зачастую подвергаются критике за отсутствие конкурентной борьбы и наличие кандидатов, послужной список которых в области прав человека по меньшей мере вызывает вопросы. Голосование в этом году не стало исключением.

По информации правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), Франция сняла свою кандидатуру с выборов в этом году, "чтобы избежать позорного поражения". В свою очередь в МИД европейской страны заявили о поддержке Испании, а также сообщили, что Париж выставит свою кандидатуру на выборах членов СПЧ на 2021-2023 гг.

"Чтобы Совет по правам человека ООН был авторитетным, нужны подлинные, конкурентные выборы. Место [в СПЧ] должно быть вознаграждением за победу, его нельзя уступать правительствам в результате закулисной сделки", - подчеркнули в HRW. В организации напомнили, что Франция наряду с Австралией, Испанией и еще 45 странами западноевропейской группы на сессии Совета в июне выступили с совместной декларацией, в которой пообещали "обеспечивать конкурентные выборы в СПЧ", выдвигая больше одного кандидата на каждое место.

В качестве примера важности конкуренции в HRW приводят выборы прошлого года, когда Россия уступила Хорватии всего два голоса и не смогла добиться переизбрания в состав Совета. "На контрасте с этим, несмотря на серьезные озабоченности относительно их соответствия главному правозащитному органу ООН, Саудовская Аравия и Египет, не имевшие конкурентов, победили в своей региональной группе, набрав минимальное число голосов", - напомнили в организации.

Критика кандидатов

Наибольшее возмущение у правозащитников вызвало наличие среди кандидатов в этом году Демократической Республики Конго. Директор отдела HRW по проблематике ООН Луис Шарбонно назвал это "пощечиной для многих жертв серьезных правонарушений, совершенных конголезским правительством по всей стране". Он обратил внимание, что за прошлый год в регионе Касаи на юге страны были убиты около 5 тысяч человек и обнаружены десятки массовых захоронений.

В свою очередь правозащитники из UN Watch, известной своей прозападной и произраильской позицией, назвали избрание ДРК, Катара и Пакистана "скандалом". Как заявил глава организации Хиллель Нойер, включить их в состав СПЧ - "это все равно, что назначить одержимого пироманией начальником противопожарной службы".

В опубликованном в понедельник анализе кандидатов UN Watch приходит к выводу, что семь кандидатов, в том числе Афганистан, Ангола, ДРК, Катар, Малайзия, Нигерия и Пакистан "обладают плохим послужным списком" и не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Совета. Кроме того, по мнению правозащитников, "вызывают вопросы" кандидатуры Мексики, Непала и Украины.

Наблюдатели отмечают, что выборы этого года добавят аргументов критикам Совета по правам человека, одним из самых ярых из которых на данный момент является администрация США. Вашингтон и его союзники неоднократно выражали недовольство тем, что в СПЧ заседают "серийные нарушители" прав человека, к коим они причисляют Кубу и Венесуэлу. С приходом к власти Дональда Трампа американская сторона начала активно продвигать идею срочного реформирования Совета, утверждая, что он неэффективен и предвзято относится к Израилю.

По итогам голосования постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что избрание ДРК "служит еще одним примером того, почему Совет по правам человека лишен авторитета и должен быть реформирован". "Государствам, которые жестоко попирают права своих граждан, нельзя доверять защиту прав человека в других странах", - говорится в письменном заявлении дипломата.

Обещания Украины

Каждая страна, участвующая в выборах в СПЧ, вносит свою кандидатуру, направляя соответствующее письмо председателю Генассамблеи. Украинская сторона в своей презентации обозначила ряд "добровольных обязательств", которые готова взять на себя в качестве члена Совета.

В частности, киевские власти пообещали "продолжать укреплять тесное взаимодействие и партнерские отношения между правительством и гражданским обществом в деле поощрения и защиты прав человека" на территории страны, а также "обеспечивать эффективную защиту и поощрение прав национальных меньшинств и коренных народов". В работе СПЧ делегация Украины намеревается "добиваться устранения двойных стандартов при оценке положения в области прав человека в различных странах", а также "налаживать конструктивный и транспарентный диалог по правам человека со всеми государствами и неправительственными организациями".

Презентуя свою кандидатуру, украинская сторона ожидаемо коснулась ситуации в Донбассе и Крыму, вхождение которого в состав России в Киеве продолжают считать незаконным. "В условиях временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя и военной агрессии Российской Федерации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проблема защиты прав и свобод человека стала еще более острой, - утверждается в письме. - Обеспечение соблюдения прав человека по-прежнему входит в число основных обязательств правительства, наряду с важнейшими задачами укрепления национальной безопасности, преодоления экономического кризиса и реформирования системы государственного управления".

Созданный для поощрения прав человека

СПЧ был создан в 2006 году на основе Комиссии по правам человека, которую также критиковали за предвзятость. Как указывают в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, Совет отвечает "за содействие всеобщему уважению и защите всех прав человека по всему миру и за рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека, а также подготовку соответствующих рекомендаций".

В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов ГА ООН путем прямого тайного голосования. Наибольшее представительство в СПЧ отведено странам Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона - по 13 мест, латиноамериканские и карибские государства делегируют в совет восемь стран, западноевропейские - семь, восточноевропейские - шесть. Срок членства в Совете ограничен двумя сроками по три года подряд.

В конце этого года истекут полномочия 15 членов СПЧ: Албании, Бангладеш, Боливии, Ботсваны, Ганы, Индии, Индонезии, Катара, Конголезской Республики, Латвии, Нигерии, Нидерландов, Парагвая, Португалии, Сальвадора. Из них две страны - Нигерия и Катар - успешно переизбрались на новый срок. До конца 2018 года членами Совета будут оставаться Бельгия, Бурунди, Венесуэла, Германия, Грузия, Киргизия, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Корея, Филиппины и еще ряд государств, в то время как членство Бразилии, Великобритании, Руанды, Ирака, Кубы, Саудовской Аравии, США, ЮАР и еще ряда стран продлится до 31 декабря 2019 года.