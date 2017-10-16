Госдеп: выборы губернаторов Венесуэлы не были ни свободными, ни справедливыми

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Губернаторские выборы в Венесуэле не были ни свободными, ни справедливыми. Такое мнение выражается в распространенном в понедельник письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы осуждаем отсутствие свободных и справедливых выборов в Венесуэле", - говорится в этом документе. При этом Науэрт утверждает, что "голос венесуэльского народа не был услышан". В вину властям Венесуэлы представитель внешнеполитического ведомства США вменяет, в частности, отсутствие на состоявшихся выборах независимых и пользующихся доверием международных наблюдателей, "технического аудита" работы Национального избирательного совета (НИС), изменение местоположения участков для голосования в "последнюю минуту <...> без уведомления общественности", махинации с бюллетенями. Тем не менее США "аплодируют храбрости, решимости и воле венесуэльского народа, пытавшегося воспользоваться конституционным правом проголосовать на прошедших 15 октября губернаторских выборах", добавляет Науэрт.

Она предупреждает, что Вашингтон намерен и дальше применять в отношении Венесуэлы односторонние санкции. "Пока режим [президента Николаса] Мадуро ведет себя как <...> диктатура, мы будем работать с мировым сообществом и применять всю американскую экономическую и дипломатическую мощь в целях поддержки населения Венесуэлы, стремящегося восстановить демократию", - отмечает представитель Госдепартамента США. Она призывает власти в Каракасе восстановить "подлинный демократический процесс" в Венесуэле, "освободить всех политических заключенных", соблюдать положения Конституции.

Воскресные губернаторские выборы в Венесуэле завершились победой кандидатов от Единой социалистической партии. По данным НИС, обнародовавшего итоги голосования в 22 из 23 штатов, проправительственные кандидаты возглавят 17 регионов, а оппозиция - пять. Обработка результатов в штате Боливар пока еще не завершена.

С апреля этого года Венесуэлу, переживающую острый социально-экономический кризис, стали сотрясать масштабные акции протеста, организуемые оппозицией. Насилие в ходе самых крупных за последние годы манифестаций унесло жизни 120 человек, тысячи пострадали. Предыдущие общенациональные выборы - в Конституционную ассамблею 30 июля - сопровождались протестами и столкновениями с силами безопасности, в день голосования и накануне в южноамериканской стране были убиты не менее 16 человек. Оппозиция бойкотировала этот избирательный процесс, а его результаты не признало большинство стран региона.