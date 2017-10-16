Пентагон пока затрудняется назвать сроки полного освобождения территории Ирака от ИГ

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США пока не решается предсказать, когда территория Ирака будет полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В интервью газете The Washington Examiner опубликованном в понедельник, заместитель командующего операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, бригадный генерал ВВС Эндрю Крофт на соответствующий вопрос ответил: "Я не знаю".

"Если вы хотите спросить, "разгромлен ли халифат, о создании которого объявила группировка ИГ", можно сказать, что уже разгромлен, - продолжил Крофт. - Иракский премьер-министр ранее заявил, что они покончат с ИГ в этом году, что, вероятно, означает до конца декабря. В Ираке все еще остаются небольшие очаги сопротивления, но, чтобы подавить их, уже не требуются боевые операции, достаточно будет проводить операции силами полиции или службы безопасности".

"Небольшие отряды боевиков ИГ в основном разбросаны в западной провинции Анбар, - отметил генерал. - Обнаружить их и уничтожить - одна из задач, решать которую придется в грядущие дни".

12 октября командующий операцией Inherent Resolve генерал-майор Роберт Уайт сообщил на брифинге для журналистов, что свыше 95% территории Ирака, ранее контролируемой ИГ, освобождено от боевиков. По его словам, командиры частей, входящих в коалиционные силы, уже задаются вопросом, какие задачи перед ними поставят после того, как вся страна будет очищена от ИГ. "Мы предложим [иракскому правительству] свои услуги по дальнейшей подготовке [войск]", - заметил генерал-майор.

Как указал на своем сайте Пентагон, общие затраты США на осуществление операции "Непоколебимая решимость", которая началась 8 августа 2014 года, составили на конец июня с.г. $14,3 млрд.