Багдад без боя вернул контроль над Киркуком

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительственные силы Ирака спустя почти три с половиной года вернули в понедельник полный контроль над центром северной нефтяной столицы Ирака Киркуком. Одноименный город, удерживаемый бойцами курдского ополчения "пешмерга", был фактически сдан без боя - над зданием администрации вместо курдского флага водружен иракский триколор.

Как передают арабские телеканалы, жители Киркука из общины этнических туркоман и шиитов приветствовали приход иракских военных. В операции, которую минувшей ночью санкционировал премьер-министр и главнокомандующий армией Хейдар аль-Абади, участвовали силы быстрого реагирования МВД, армейский спецназ и федеральная полиция.

С 19:00 по местному времени (совпадает с московским) до 07:00 вторника в населенном пункте действует комендантский час, при этом силовики утверждают, что ситуация остается стабильной. Полиция призывает покинувших город жителей, в основном курдов, вернуться в свои дома.

Марш-бросок Багдада

В ночь на 16 октября аль-Абади, воспользовавшись мандатом, выданным парламентом, дал добро на проведение кампании по восстановлению безопасности и стабильности в Киркуке. В ответ на обвинения в агрессии и угрозы расплаты, поступавшие из Эрбиля (административная столица Иракского Курдистана), иракский премьер заявил, что центральные власти выполняют конституционный долг по распространению юрисдикции Багдада, установлению безопасности и защите национальных богатств в провинции. При этом он подчеркивал, что операция должна вестись совместно с "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением.

Согласно заявлению пресс-службы иракских военных, меньше чем за сутки Багдад вернул крупнейшую в провинции военную базу K1, местный аэропорт, а также несколько объектов нефтегазовой инфраструктуры, принадлежащих иракской госкомпании. В командовании операцией подчеркивали, что случаев столкновений с курдским ополчением не зафиксировано.

Ситуация вокруг спорной провинции Киркук, обеспечивающей почти треть нефтяного экспорта Ирака, обострилась после решения администрации региона принять участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана. На минувшей неделе в СМИ неоднократно появлялась и официально опровергалась информация о якобы переданном Багдадом ультиматуме для урегулирования кризисной ситуации. В списке, по одной из версий, переданном курдским лидерам президентом Фуадом Маасумом во время поездки в Сулейманию, значилась передача нефтяных месторождений в Киркуке от "пешмерга" федеральным силам.

Разногласия в Эрбиле

Одной из причин стремительного продвижения правительственных сил в провинции региональные наблюдатели считают разногласия в политическом руководстве курдской автономии. Так, в командовании "пешмерга" обвинили функционеров оппозиционной партии Патриотического союза Курдистана (ПСК) в предательстве и сотрудничестве с Багдадом. В ПСК обвинения отвергли.

Комментария главы курдской автономии Масуда Барзани, а также главы регионального правительства Нечирвана Барзани до сих пор не последовало.

Ранее курдские СМИ информировали, что Киркук в случае необходимости готовы защищать десятки тысяч бойцов "пешмерга", еще шесть тысяч были стянуты из Эрбиля вместе с тяжелым вооружением в минувшие выходные. Однако, как отмечают арабские телеканалы, в понедельник большая часть курдских формирований покинула свои позиции на южных подступах к Киркуку, а впоследствии и территорию города.

Новый губернатор

Остается неизвестной судьба губернатора Наджм ад-Дина Карима, отправленного в отставку решением парламента в Багдаде. По одной из версий, опальный политик, поддержавший референдум в Иракском Курдистане, покинул Киркук и направился в Эрбиль. На его место премьер назначил араба - Ракана аль-Джубури, впервые с 2003 года араба.

Ранее этот пост занимали исключительно курды. Аль-Джубури прибыл в здание администрации вместе с правительственными силами и будет исполнять обязанности главы региона до избрания нового губернатора.

Сообщалось, что отставка губернатора фигурировала как один из принципиальных моментов для урегулирования ситуации в Киркуке.

Референдум

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Местная Высшая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде считает, что референдум прошел с нарушением конституции, потому не признает результатов голосования. Несмотря на запрет центральных властей, плебисцит состоялся и в Киркуке, де-юрэ не входящий в состав курдской автономии.