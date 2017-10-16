Президент Эстонии заявила, что не считает РФ враждебным государством

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает Россию враждебным государством. Об этом она заявила в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Нет", - ответила Кальюлайд на соответствующий вопрос Би-би-си.

Она подчеркнула, что хочет, чтобы между странами были хорошие отношения. "Я была бы очень рада, если бы у нас были хорошие отношения с Россией, - приводит Би-би-си ее слова. - Я думаю, кстати, что Россия была бы более успешной в экономическом плане, если бы шла по пути демократии. Поскольку, если ты непредсказуем, инвестиции к тебе не придут".

Эстонский президент также выразила надежду на улучшение отношений между Россией и Западом в целом, добавив при этом, что, по ее мнению, первый шаг навстречу должна сделать Москва.

"Я очень надеюсь, что отношения между западными странами и Россией могли бы наладиться и стать нормальными. Чем раньше это произойдет, тем будет лучше. Но, к сожалению, первые шаги к примирению должна сделать Россия. А не западные страны, которые лишь напоминают России о ее международных обязательствах", - сказала Кальюлайд.