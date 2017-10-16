Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КСИР: Иран не перестанет развивать свой ракетный потенциал

Международная панорама
16 октября, 23:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса "стражей исламской революции" генерал Амир Али Хаджизаде отметил, что эта индустрия является полностью внутренней

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Иран не перестанет развивать свой ракетный потенциал ни при каких условиях. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ) генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает в понедельник телеканал Press TV.

"Даже если вокруг страны будет возведена стена, производство ракет не будет приостановлено, так как эта индустрия является полностью внутренней", - приводит телеканал его заявление.

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на КСИР. Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

Смотрите также

США внесли в санкционный список КСИР Ирана

Правительство Ирана: США примут сторону террористов, если причислят КСИР к экстремистам

МИД: Иран даст решительный ответ США в случае внесения КСИР в террористический список

Командующий КСИР назвал очередной глупостью США внесение Корпуса в список террористов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
На Мальте при взрыве автомобиля погибла журналистка
3
ВС Сирии предупредили Израиль о серьезных последствиях повторяющихся попыток агрессии
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Глава ДНР заявил о задержании украинской группировки, причастной к гибели Моторолы
6
Багдад без боя вернул контроль над Киркуком
7
Президент Эстонии заявила, что не считает РФ враждебным государством
Темы дня
Новости партнеров
Реклама