КСИР: Иран не перестанет развивать свой ракетный потенциал

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Иран не перестанет развивать свой ракетный потенциал ни при каких условиях. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ) генерал Амир Али Хаджизаде, сообщает в понедельник телеканал Press TV.

"Даже если вокруг страны будет возведена стена, производство ракет не будет приостановлено, так как эта индустрия является полностью внутренней", - приводит телеканал его заявление.

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на КСИР. Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.