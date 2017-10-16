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Мэй и Юнкер согласились, что переговоры по Brexit должны вестись активнее

Международная панорама
16 октября, 23:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели в понедельник в Брюсселе рабочий обед, в ходе которого пришли к единому мнению о том, что темп переговоров по выходу Соединенного Королевства из ЕС (Brexit) должен быть ускорен. Об этом говорится в их совместном заявлении, размещенном на сайте Еврокомисии.

Согласно ему, Мэй и Юнкер "оценили достигнутый к настоящему моменту в рамках переговоров прогресс и согласились, что в ближайшие месяцы эти усилия должны активизироваться". Кроме того, стороны выразили заинтересованность в сохранении ядерной сделки с Ираном, а также обсудили деятельность в сфере укрепления безопасности в Европе.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован не позднее марта 2019 года.

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Персоны
Мэй, Тереза Юнкер, Жан-Клод
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