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Пентагон сообщил об уничтожении десятков боевиков ИГ в результате авиаудара ВВС США

Международная панорама
17 октября, 0:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, октября. /ТАСС

Как сообщили в министерстве обороны США, авиаудар был нанесен по тренировочным лагерям в центральной части Йемена

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ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Десятки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были ликвидированы в результате авиаудара ВВС США по тренировочным лагерям в центральной части Йемена. Об этом говорится в заявлении министерства обороны США, распространенном в понедельник.

"Американские силы уничтожили десятки членов ИГ в результате удара по двум тренировочным лагерям 16 октября в мухафазе Эль-Байда. Это пресекло попытки группировки осуществлять обучение новых боевиков. ИГ использовали эти лагеря для подготовки бойцов к осуществлению терактов с использованием АК-47, пулеметов, ручных противотанковых гранатометов (РПГ - прим. ТАСС), кроме того, там проводились тренировки боевиков на выносливость", - отмечается в документе.

В Йемене с августа 2014 года не прекращается противостояние между правительством и шиитскими мятежниками. Этим пользуются многочисленные террористические организации, в том числе "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ), которые нередко предпринимают вылазки.

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Военная операция в Йемене Борьба с "Исламским государством"
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