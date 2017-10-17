Пентагон сообщил об уничтожении десятков боевиков ИГ в результате авиаудара ВВС США

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Десятки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были ликвидированы в результате авиаудара ВВС США по тренировочным лагерям в центральной части Йемена. Об этом говорится в заявлении министерства обороны США, распространенном в понедельник.

"Американские силы уничтожили десятки членов ИГ в результате удара по двум тренировочным лагерям 16 октября в мухафазе Эль-Байда. Это пресекло попытки группировки осуществлять обучение новых боевиков. ИГ использовали эти лагеря для подготовки бойцов к осуществлению терактов с использованием АК-47, пулеметов, ручных противотанковых гранатометов (РПГ - прим. ТАСС), кроме того, там проводились тренировки боевиков на выносливость", - отмечается в документе.

В Йемене с августа 2014 года не прекращается противостояние между правительством и шиитскими мятежниками. Этим пользуются многочисленные террористические организации, в том числе "Аль-Каида на Аравийском полуострове" и "Исламское государство" (обе запрещены в РФ), которые нередко предпринимают вылазки.