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Глава Agerpress выступил против попыток ввести политический контроль над агентством

Международная панорама
17 октября, 1:13 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 17, октября. /ТАСС

Александру Джибой подверг резкой критике проект нормативного акта об изменении закона об организации национального информационного агентства

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БУХАРЕСТ, 17 октября. /ТАСС/. Генеральный директор румынского информационного агентства Agerpress Александру Джибой обратился в понедельник с открытым письмом к иностранным посольствам в Бухаресте, в котором выражает озабоченность в связи с намерением властей "превратить агентство в пресс-службу для правящей партии". Текст письма распространен Agerpress на английском языке.

Джибой подверг резкой критике проект нормативного акта об изменении закона об организации национального информационного агентства Аджерпрес, с которым выступили пять румынских сенаторов. "Главный инициатор законопроекта, нынешний министр культуры Лучиан Ромашкану намерен "модернизировать" Agerpress и, наряду с телевидением и радио, превратить общественные СМИ в профессиональные органы коммуникации румынского государства", - пишет Джибой. "В реальности, похоже, министр культуры ищет скорее расширенную пресс-службу для правящей партии, а не современное и функциональное национальное информационное агентство", - считает он.

11 октября генеральный директор Agerpress участвовал в заседании сенатской Комиссии по культуре. На заседании он привел аргументы против законопроекта, который, несмотря на это, был одобрен членами комиссии. В опубликованном после заседания заявлении для печати Джибой подчеркнул, что этот законопроект "направлен на смещение генерального директора Agerpress путем возможного парламентского голосования против ежегодного доклада о деятельности агентства, не принимая во внимание других возможных критериев, кроме политических".

Негативное отношение к законопроекту высказали Европейская федерация журналистов, румынский профсоюз журналистов MediaSind и Европейский альянс информационных агентств.

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