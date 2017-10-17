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Эксперты: в США численность иммигрантов достигла рекордного показателя в 43,7 млн человек

Международная панорама
17 октября, 1:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, октября. /ТАСС

В докладе Бюро переписи США отмечается, что с 2000 года число постоянных жителей страны, родившихся за рубежом, возросло на 12,6 млн человек

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© EPA/Juan Barak

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Численность иммигрантов в США, перебравшихся в страну как легально, так и нелегально, достигла в июле 2016 года рекордного показателя в 43,7 млн человек. Об этом сообщили в понедельник эксперты вашингтонской неправительственной организации Центр исследований иммиграции, опираясь на данные Бюро переписи США, которые были обнародованы в середине прошлого месяца.

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Как отмечается в распространенном центром докладе, с 2000 года число постоянных жителей США, родившихся за рубежом, возросло на 12,6 млн человек. "Доля иммигрантов в общей численности населения страны увеличилась до 13,5%. Это самый высокий процентный уровень за последние 106 лет", - подчеркивается в исследовании.

"Каждый восьмой житель США - иммигрант в первом поколении. <...> Кроме того, в стране проживали 16,6 млн детей, родившихся в семьях, где хотя бы один из родителей - иммигрант. В совокупности получается 60,4 млн иммигрантов и их детей, то есть почти каждый пятый житель США", - отмечается в документе.

"Огромное число уже находящихся в стране иммигрантов, которое пополняется ежегодно на более чем 1 млн человек за счет вновь прибывших, оказывает сильное влияние на американское общество, его рабочую силу, школы, инфраструктуру, больницы и окружающую среду. В стране нужно провести серьезную дискуссию, целесообразно ли дальнейшее повышение уровня иммиграции", - указал один из руководителей центра Стивен Камарота.

За последние шесть лет - с 2010 года - в пятерку стран, откуда больше всего граждан перебралось в США, вошли Индия, Китай, Доминиканская республика, Сальвадор и Куба. Община иммигрантов из России за тот же период увеличилась на 14 тыс. человек, достигнув 397,2 тыс.

Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году доля иммигрантов в общей численности населения страны возрастет до 14,8%. Это будет самый высокий показатель за всю историю США. К 2060 году доля иммигрантов составит 18,8%.

В докладе не проводится разграничение между легальной и нелегальной иммиграцией. По оценкам других исследователей, в США насчитывается порядка 12 млн нелегалов. Нынешний президент Дональд Трамп выступает за более жесткую политику в отношении тех, кто тайком пробрался в США.

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