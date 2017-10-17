Сенат утвердил Каллисту Гингрич новым послом США при Ватикане

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НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Каллиста Гингрич, супруга бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Ньюта Гингрича, являющегося доверенным лицом президента США Дональда Трампа, утверждена новым послом при Ватикане. Ее кандидатура была в понедельник поддержана большинством голосов в Сенате США.
Гингрич станет третьей в истории женщиной-послом США при Ватикане: с 1997 по 2001 год этот пост занимала Линди Боггс, а в период с 2008 по 2009 послом была Энн Глендон. Гингрич сменит в этой должности Кена Хакетта.
Каллиста Гингрич считается ревностной католичкой, в 2009 году убедила своего супруга также перейти в католицизм. В 2011 года в интервью радиостанции Christian Broadcasting Network она назвала себя "очень верующим человеком".