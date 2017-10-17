США призвали Багдад и курдов избегать провокаций

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ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают участников столкновений в районе иракского Киркука избегать провокаций, которые могут быть использованы врагами Ирака, заинтересованными в разжигании этнического конфликта и конфликта на религиозной почве. Соответствующее заявление распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента США.
"Соединенные Штаты крайне обеспокоены сообщениями о насилии в районе иракского Киркука. Мы пристально следим за ситуацией и призываем все стороны координировать военные действия, а также сохранять спокойствие", - отмечается в документе.
"Мы поддерживаем совместное мирное правление центрального и регионального правительств в соответствии с конституцией Ирака на спорных территориях. Мы работаем с властями центрального и регионального правительств, чтобы снизить напряженность, предотвратить дальнейшие столкновения и способствовать диалогу. Мы решительно призываем все стороны избегать провокаций, которые могут быть использованы врагами Ирака, заинтересованными в разжигании конфликта на этнической и религиозной почве", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Госдепартамент также обратил внимание на то, что упомянутые столкновения отвлекают иракцев от главной задачи - разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в регионе.
Ранее в понедельник в районе Киркука произошли столкновения между иракской армией и курдскими отрядами. Как позже сообщили в Центральном командовании (СЕНТКОМ) ВС США, инцидент произошел в результате недоразумения. Ситуация вокруг северной нефтяной столицы Ирака, подконтрольной "пешмерга", но не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего 25 сентября в автономии референдума о независимости, к которому в одностороннем порядке присоединился Киркук.