Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"

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ООН, 17 октября. /ТАСС/. Ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки из-за действий Соединенных Штатов, в любой момент в регионе может начаться ядерная война. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи.
"Ситуация на Корейском полуострове, на которой сосредоточено внимание всего мира, достигла критической отметки, и ядерная война может начаться в любой момент", - сказал дипломат. По его словам, ни одна страна на свете, за исключением КНДР, не подвергалась "настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США", и в данной ситуации Пхеньян имеет полное право на самооборону.
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, резко ужесточающие режим международных санкций в отношении КНДР. Кроме того, Пхеньян заявил о возможности проведения вскоре ядерного испытания в Тихом океане, а президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением страны.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.