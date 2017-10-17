Бишоп: Австралия будет демонстрировать в СПЧ принципиальный и прагматичный подход

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СИДНЕЙ, 17 октября. /ТАСС/. Австралия намерена "тесно сотрудничать с другими странами и гражданским обществом в защите и продвижении прав человека во всем мире". С таким заявлением выступила во вторник министр иностранных дел Джули Бишоп, комментируя избрание своей страны в Совет по правам человека ООН (СПЧ) на 2018-2020 гг. Она отметила, что Австралия будет проявлять в СПЧ "такой же принципиальный, прагматичный и консультативный подход, какой отличал нашу работу в Совете Безопасности ООН в 2013-2014 гг".
"Мы уделим основное внимание пяти ключевым сферам: равенству полов, свободе выражения взглядов, справедливому правлению и активно действующим демократическим институтам, правам коренных народов, поддержке национальных институтов по защите прав человека", - сообщила глава австралийского МИД. Она также заверила, что ее страна будет стремиться к тому, чтобы в СПЧ "был услышан голос тихоокеанских соседей и других малых государств".
По результатам состоявшегося в понедельник голосования в Генеральной Ассамблее ООН в СПЧ на трехлетний срок были избраны Австралия, Афганистан, Ангола, Чили, Демократическая Республика Конго, Мексика, Непал, Нигерия, Пакистан, Перу, Катар, Сенегал, Словакия, Испания и Украина.
В состав СПЧ входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов ГА ООН путем прямого тайного голосования. Срок членства в Совете ограничен двумя сроками по три года подряд. Австралия избрана в состав СПЧ впервые.