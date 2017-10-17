Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бишоп: Австралия будет демонстрировать в СПЧ принципиальный и прагматичный подход

Международная панорама
17 октября, 2:59 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 17, октября. /ТАСС

В понедельник состоялось голосование в Генеральной Ассамблее ООН в СПЧ

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 17 октября. /ТАСС/. Австралия намерена "тесно сотрудничать с другими странами и гражданским обществом в защите и продвижении прав человека во всем мире". С таким заявлением выступила во вторник министр иностранных дел Джули Бишоп, комментируя избрание своей страны в Совет по правам человека ООН (СПЧ) на 2018-2020 гг. Она отметила, что Австралия будет проявлять в СПЧ "такой же принципиальный, прагматичный и консультативный подход, какой отличал нашу работу в Совете Безопасности ООН в 2013-2014 гг".

"Мы уделим основное внимание пяти ключевым сферам: равенству полов, свободе выражения взглядов, справедливому правлению и активно действующим демократическим институтам, правам коренных народов, поддержке национальных институтов по защите прав человека", - сообщила глава австралийского МИД. Она также заверила, что ее страна будет стремиться к тому, чтобы в СПЧ "был услышан голос тихоокеанских соседей и других малых государств".

По результатам состоявшегося в понедельник голосования в Генеральной Ассамблее ООН в СПЧ на трехлетний срок были избраны Австралия, Афганистан, Ангола, Чили, Демократическая Республика Конго, Мексика, Непал, Нигерия, Пакистан, Перу, Катар, Сенегал, Словакия, Испания и Украина.

В состав СПЧ входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов ГА ООН путем прямого тайного голосования. Срок членства в Совете ограничен двумя сроками по три года подряд. Австралия избрана в состав СПЧ впервые.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Чили Перу Катар Непал Ангола Нигерия Украина Сенегал Мексика Пакистан Словакия Австралия Конго (ДРК) Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ассанж назначил награду в €20 тыс. за информацию об убийстве журналистки на Мальте
2
Прощание с Дмитрием Марьяновым пройдет в Доме кино
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Президент Эстонии заявила, что не считает РФ враждебным государством
5
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
СК проверит факты издевательств в ярославском интернате, омбудсмен обратился в прокуратуру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама