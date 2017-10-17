СМИ: вертолеты США CH-53 не будут летать на Окинаве до выяснения причин аварии

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Командование морской пехоты США в южной японской префектуре Окинава полностью прекратило полеты своих тяжелых вертолетов CH-53 до выяснения причин аварии с одной из таких машин на прошлой неделе. Такая позиция доведена до сведения местных органов власти, сообщает во вторник информационное агентство Kyodo.

Полного прекращения полетов до выяснения причин аварии ранее потребовал министр обороны Японии Ицунори Онодэра. В то же время поначалу американское командование соглашалось прекратить использование CH-53 только на 96 часов.

Нынешняя уступка со стороны США вряд ли устроит законодательное собрание префектуры. В понедельник оно единогласно потребовало прекратить использование не только CH-53, но и мест их базирования - шести вертолетных площадок в различных частях Окинавы. Соответствующее заявление было направлено в адрес японского правительства и ряда ведомств Соединенных Штатов. Этот документ с учетом настроений местных жителей поддержали даже представители правящей в Японии Либерально-демократической партии, которую возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ.

В заявлении подчеркивается, что вертолетные площадки используются для проведения интенсивных военных учений, что ставит под угрозу безопасность гражданского населения. Депутаты местного законодательного собрания потребовали в связи с этим полного прекращения полетов американских самолетов, вертолетов и конвертопланов над жилыми районами.

Тяжелый вертолет CH-53 попал в аварийную ситуацию 11 октября на севере Окинавы всего в 300 метрах от жилых домов. Он совершил экстренную посадку после возгорания в двигателе, которое произошло во время тренировочного полета. Машина жестко приземлилась и затем практически полностью сгорела. Никто из семерых членов экипажа не пострадал.

На Окинаве размещена основная часть американских военных объектов в Японии, дивизия морской пехоты и крупнейшая за пределами США база ВВС Кадэна. Власти этой префектуры требуют сокращения присутствия США и пересмотра соглашения о статусе их войск в стране.