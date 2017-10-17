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СМИ: вертолеты США CH-53 не будут летать на Окинаве до выяснения причин аварии

Международная панорама
17 октября, 5:03 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 17, октября. /ТАСС

Полного прекращения полетов до выяснения причин аварии ранее потребовал министр обороны Японии Ицунори Онодэра

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ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Командование морской пехоты США в южной японской префектуре Окинава полностью прекратило полеты своих тяжелых вертолетов CH-53 до выяснения причин аварии с одной из таких машин на прошлой неделе. Такая позиция доведена до сведения местных органов власти, сообщает во вторник информационное агентство Kyodo.

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Полного прекращения полетов до выяснения причин аварии ранее потребовал министр обороны Японии Ицунори Онодэра. В то же время поначалу американское командование соглашалось прекратить использование CH-53 только на 96 часов.

Нынешняя уступка со стороны США вряд ли устроит законодательное собрание префектуры. В понедельник оно единогласно потребовало прекратить использование не только CH-53, но и мест их базирования - шести вертолетных площадок в различных частях Окинавы. Соответствующее заявление было направлено в адрес японского правительства и ряда ведомств Соединенных Штатов. Этот документ с учетом настроений местных жителей поддержали даже представители правящей в Японии Либерально-демократической партии, которую возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ.

В заявлении подчеркивается, что вертолетные площадки используются для проведения интенсивных военных учений, что ставит под угрозу безопасность гражданского населения. Депутаты местного законодательного собрания потребовали в связи с этим полного прекращения полетов американских самолетов, вертолетов и конвертопланов над жилыми районами.

Тяжелый вертолет CH-53 попал в аварийную ситуацию 11 октября на севере Окинавы всего в 300 метрах от жилых домов. Он совершил экстренную посадку после возгорания в двигателе, которое произошло во время тренировочного полета. Машина жестко приземлилась и затем практически полностью сгорела. Никто из семерых членов экипажа не пострадал.

На Окинаве размещена основная часть американских военных объектов в Японии, дивизия морской пехоты и крупнейшая за пределами США база ВВС Кадэна. Власти этой префектуры требуют сокращения присутствия США и пересмотра соглашения о статусе их войск в стране.

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