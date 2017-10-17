NBC: в Вашингтоне еще не решили, что делать в Сирии после освобождения Ракки от ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Вашингтон может в течение месяца завершить операцию по полному освобождению от террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) города Ракка на северо-востоке Сирии, однако США не имеют четкого плана относительно дальнейших действий в стране. Об этом сообщил в понедельник телеканал NBC.

По сведениям его источников из числа официальных лиц, в администрации президента США Дональда Трампа не завершили разработку более широкой стратегии, касающейся всей Сирии, в этом процессе возникли трудности. В частности, по данным NBC, в Вашингтоне пытаются придумать план, который бы позволил полностью освободить от боевиков ИГ восточную часть Сирии, при этом не допустив установления контроля Дамаска или иранских сил над этим районом. Одним их наиболее серьезных вопросов с точки зрения США является и то, как будет осуществляться передача власти в Сирии.

По словам источников телеканала, некоторые из наиболее консервативных членов администрации Трампа, в том числе постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступают за стратегию, предполагающую отстранение от власти президента Сирии Башара Асада. Вместе с тем, как отмечается в материале, в правительстве США есть и те, кто полагает, что Асад "является единственным фактором, не позволяющим стране (Сирии - прим. ТАСС) превратиться в черную дыру, которая поглотит большую часть региона".

Согласно данным NBC, военные и дипломатические советники рекомендуют администрации принять меры в связи с ухудшением отношений между США и Турцией. Ослабление связей с Анкарой, как отмечается в материале, в сочетании с влиянием Ирана и России "может серьезным образом затруднить попытки стабилизировать ситуацию в Сирии после завершения операции в Ракке". Белый дом пока не прокомментировал приведенные в публикации утверждения.

Агентство Reuters сообщило в понедельник со ссылкой на официального представителя штаба операции "Непоколебимая решимость", что силы международной коалиции во главе с США продолжают наносить удары по районам Ракки. В воскресенье газета Asharq Al-Awsat, цитируя представителя отрядов вооруженной оппозиции "Силы демократической Сирии" (СДС), сообщила в своей электронной версии, что до сих пор в городе остаются около 300 боевиков ИГ.

Штурм Ракки, удерживаемой формированиями ИГ, начался 6 июня. Поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС коалиции, в боевых операциях принимает участие группа американских спецназовцев, переброшенных из соседнего Ирака.