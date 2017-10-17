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Politico: Белый дом отказал Конгрессу в данных об использовании личной электронной почты

Международная панорама
17 октября, 5:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, октября. /ТАСС

Также в администрации ответили отказом на просьбу предоставить данные об использовании представителями администрации воздушного транспорта для частных поездок

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ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Белый дом отказал членам комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору в предоставлении данных об использовании сотрудниками личной электронной почты и приложений для обмена мгновенными сообщениями в рабочих целях. Как сообщила в понедельник газета Politico, письмо с отказом направил конгрессменам директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт.

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Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку

"Белый дом и все работающие в его структурах сотрудники стремятся соблюдать все соответствующие законы", - приводит издание слова этого представителя администрации. Ответ, включавший в себя в том числе эти слова, он направил Трею Гоуди (республиканец, руководитель комитета) и Элайдже Каммингсу (старший демократ в комитете), которые затребовали у администрации данные, чтобы установить, не нарушают ли сотрудники федеральное законодательство.

Как отмечает газета, отказом в Белом доме ответили и на просьбу предоставить членам нижней палаты Конгресса данные об использовании представителями администрации воздушного транспорта для частных поездок. Скандал вокруг этого вопроса разгорелся, в частности, вокруг бывшего министра здравоохранения Тома Прайса, который был вынужден подать в отставку после обвинений в растрате госсредств.

"Речь шла о двухпартийных запросах, направленных в Белый дом, которые касались частных перелетов и использования электронной почты, и Белый дом просто пренебрег [требованием] комитета, - заявил конгрессмен-демократ Джерри Конноли, также являющийся членом этого комитета. - Нам нужно немедленно оценить, какие мы имеем полномочия и что находится в нашей юрисдикции. Если Белый дом не предоставит нам документы для проведения стандартного надзора, то руководитель может направить повестку в официальном порядке".

История с личными переписками

В конце сентября газета Politico сообщала, что Белый дом начал внутреннее расследование случаев использования должностными лицами высокого ранга своих личных электронных почтовых ящиков в служебных целях. По данным, источников издания, такой шаг связан с появившейся ранее в СМИ информацией о том, что шестеро приближенных президента США Дональда Трампа использовали личные почтовые ящики в рабочих целях. В их числе была дочь главы государства Иванка и ее супруг Джаред Кушнер. Кроме того, в данный список вошли, в частности, экс-глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, бывший главный стратег администрации Стивен Бэннон, один из ключевых советников Трампа Стивен Миллер и директор Национального экономического совета Гэри Кон.

Официальным лицам, в том числе сотрудникам Белого дома, предписано пользоваться рабочим почтовым ящиком с целью обеспечить подотчетность со стороны надзорных органов. Переписываться с личной почты допустимо в том случае, если вся корреспонденция с нее дублируется на служебный ящик.

Во время предвыборной гонки Трамп жестко критиковал свою главную соперницу - кандидата демократов Хиллари Клинтон - за то, что она, находясь на посту госсекретаря США, использовала личную почту для служебной переписки. Клинтон, возглавлявшая внешнеполитическое ведомство США в 2009-2013 годах, в итоге признала, что была не права, используя незащищенную почту для рабочей корреспонденции. В минюсте США в конечном счете решили не предъявлять ей обвинения.

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Персоны
Прибас, Райнс Бэннон, Стивен Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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