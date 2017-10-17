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Токио сообщил, что Трамп посетит Японию 5-7 ноября

Международная панорама
17 октября, 5:51 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 17, октября. /ТАСС

Визит будет совершен в рамках первого азиатского турне президента США, заявили в японском правительстве

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ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в рамках своего первого азиатского турне посетит Японию 5-7 ноября. Об этом во вторник объявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кота Ногами.

"Визит пройдет с 5 по 7 ноября", - отметил он. Ногами также подчеркнул, что Япония станет первой страной, которую Трамп посетит в рамках азиатского турне. Ожидается, что после этого американский президент отправится в Южную Корею и Китай.

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