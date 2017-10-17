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Япония и США подтвердили решимость усилить давление на КНДР

Международная панорама
17 октября, 6:25 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 17, октября. /ТАСС

Стороны также условились продолжить тесное сотрудничество по всем вопросам, связанным с проблемой КНДР

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ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Япония и США продолжат оказывать давление на КНДР, направленное на изменение Пхеньяном его политического курса. К соответствующей договоренности пришли заместитель министра иностранных дел Японии Синсукэ Сугияма и его американский коллега Джон Саливан в ходе прошедших во вторник в Токио переговоров.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

По данным агентства Kyodo, стороны также условились продолжить тесное сотрудничество по всем вопросам, так или иначе связанным с северокорейской проблемой.

Ситуация на Корейском полуострове серьезно обострилась в последнее время в связи с активизацией КНДР своей ракетно-ядерной программы. В июле Северная Корея дважды провела испытания баллистических ракет, повторив такие запуски еще 29 августа и 15 сентября, когда ракеты пролетели над территорией Японии. 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим принял две резолюции, резко ужесточающие режим международных санкций в отношении КНДР.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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