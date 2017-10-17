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МИД Казахстана: страны-гаранты скоро назовут точную дату новой встречи по Сирии в Астане

Международная панорама
17 октября, 7:15 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 17, октября. /ТАСС

Сообщалось, что международная встреча по межсирийскому урегулированию пройдет в октябре

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АСТАНА, 17 октября. /ТАСС/. Страны - гаранты перемирия в Сирии (Россия, Турция, Иран) в ближайшее время назовут точную дату международной встречи по межсирийскому урегулированию в Астане, которая состоится в конце октября. Об этом во вторник сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

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"Как нам известно, страны-гаранты продолжают активные консультации по повестке дня и точным срокам очередного раунда астанинского процесса. Они обещали в ближайшие дни подтвердить конкретную дату в конце октября, как это было согласовано у них во время предыдущей встречи в нашей столице", - информировал глава МИД Казахстана.

Шестая международная встреча по Сирии прошла в Астане 14-15 сентября. На ней было завершено оформление всех четырех зон деэскалации, которые создаются с начала мая.

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