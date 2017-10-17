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СМИ: центр Киева перекрыли за несколько часов до митинга Саакашвили

Международная панорама
17 октября, 7:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, октября. /ТАСС

Меры безопасности объясняют визитом президента Мальты Марии Луизы Колейро Прека

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КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Центральные улицы Киева перекрыты во вторник согласно распоряжению городской госадминистрации, в администрации президента (АП) Украины эти меры безопасности объясняют визитом президента Мальты Марии Луизы Колейро Прека.

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"В связи с усиленными мерами обеспечения общественной безопасности в центральной части города 17 октября с 06:00 будут перекрыты улицы центральной части столицы", - цитирует распоряжение мэрии сайт телеканала "112 Украина". В документе уточняется, что частично закрыты улицы Грушевского, Институтская, Липская и полностью - улицы Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная и Крепостной переулок.

Представитель президентской администрации Владимир Горковенко написал в своем Facebook, что в связи с приездом президенты Мальты "предусмотрены церемониальные мероприятия на площади перед администрацией президента". "Будет как и во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана на прошлой неделе, - добавил он. - Тогда точно так перекрыли подъезды к АП еще накануне".

На вторник в центре Киева намечено еще одно мероприятие - митинг, созываемый экс-президентом Грузии, бывшим главой Одесской области и нынешним лидером партии "Рух (движение) новых сил" Михаилом Саакашвили. По его словам, он и его сторонники "решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона". После приезда на Украину в сентябре экс-губернатор совершил ряд поездок в крупные украинские города, где выступал с призывом присоединиться к акции 17 октября.

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Эрдоган, Реджеп Тайип Колейро Прека, Мари-Луиз Саакашвили, Михаил Николаевич
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