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Сеул выделит $6 млн на проведение в КНДР переписи населения

Международная панорама
17 октября, 7:32 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 17, октября. /ТАСС

В последний раз перепись населения в КНДР состоялась в 2008 году

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СЕУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Республика Корея выделит $6 млн на проведение в КНДР в 2018 году всеобщей переписи населения при поддержке ООН. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов представитель министерства объединения.

"Мы видим необходимость оказать помощь в проведении переписи, которая пройдет при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения", - отметил он.

Чиновник добавил, что его ведомство ведет с ООН переговоры на эту тему. "Перепись даст возможность получить информацию о состоянии северокорейского населения при помощи надежных современных методов", - добавил он.

В последний раз перепись населения в КНДР состоялась в 2008 году. Тогда Республика Корея выделила соседней стране на эти цели $4 млн.

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