Токио попросил США прекратить над Японией учения истребителей с отстрелом тепловых ловушек

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ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Военные власти Японии попросили командование Вооруженных сил США в стране прекратить учения боевых самолетов с отстрелом тепловых ловушек над сухопутными районами, в первую очередь над зонами жилой застройки. Об этом заявил во вторник журналистам японский министр обороны Ицунори Онодэра.
"Нельзя проводить учения, которые вызывают тревогу и беспокойство мирных жителей", - подчеркнул глава военного ведомства. Он сообщил, что ВВС Японии только над морем проводят тренировки с отстрелом тепловых ловушек, призванных сбить точность наведения ракет противника. По словам министра, его ведомство официально попросило американских союзников впредь организовывать такие учения только над океаном.
С жалобой на подобные тренировки в понедельник обратились власти префектуры Хиросима. Было установлено, что 11 октября американские истребители FA-18 проводили там интенсивные учения с имитацией воздушного боя. При этом в течение получаса было отстреляно более десятка тепловых ловушек. Эти падавшие на землю огненные шары вызвали панику у местных жителей. В районе тренировок, как сообщается, находились жилые дома и поликлиника.