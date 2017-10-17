СМИ: боевики совершили нападение на главное полицейское управление в городе Гардез

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Боевики совершили во вторник нападение на главное полицейское управление в городе Гардез, административном центре восточной афганской провинции Пактия. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

По его данным, около управления взорвались две заминированные машины, которыми управляли террористы-смертники. Затем боевики попытались штурмовать здание, начался бой.

О пострадавших пока информации нет.