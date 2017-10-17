Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: боевики совершили нападение на главное полицейское управление в городе Гардез

Международная панорама
17 октября, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Около управления взорвались два заминированных автомобиля, после чего террористы попытались штурмом взять здание

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Боевики совершили во вторник нападение на главное полицейское управление в городе Гардез, административном центре восточной афганской провинции Пактия. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

По его данным, около управления взорвались две заминированные машины, которыми управляли террористы-смертники. Затем боевики попытались штурмовать здание, начался бой.

О пострадавших пока информации нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олег Газманов попал в ДТП в Пермском крае
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Центр Киева оцеплен в связи с предстоящей всеукраинской акцией протеста
4
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
5
Биография актера Дмитрия Марьянова
6
Машина сбила насмерть двух дорожных рабочих на Садовом кольце в Москве
7
Япония и США подтвердили решимость усилить давление на КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама