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Руководители ВС Азербайджана, Грузии и Турции обсудят вопросы региональной стабильности

Международная панорама
17 октября, 8:59 UTC+3 БАКУ БАКУ 17, октября. /ТАСС

Также сообщается, что военные рассмотрят вопрос развития сотрудничества в трехстороннем формате

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БАКУ, 17 октября. /ТАСС/. Руководители Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции обсудят во вторник в Тбилиси вопросы развития сотрудничества в трехстороннем формате и роль вооруженных сил в обеспечении региональной стабильности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

"Сегодня в Тбилиси состоится встреча с участием министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, начальника генерального штаба Турецкой Республики генерала армии Хулуси Акара и начальника генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майора Владимира Чачибая. В ходе встречи будут обсуждаться развитие сотрудничества в трехстороннем формате и роль вооруженных сил в обеспечении региональной стабильности", - отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, проинформировали в министерстве, состоится обмен мнениями по осуществлению практической деятельности в обеспечении безопасности региональных проектов и по другим вопросам.

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