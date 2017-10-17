Руководители ВС Азербайджана, Грузии и Турции обсудят вопросы региональной стабильности

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БАКУ, 17 октября. /ТАСС/. Руководители Вооруженных сил Азербайджана, Грузии и Турции обсудят во вторник в Тбилиси вопросы развития сотрудничества в трехстороннем формате и роль вооруженных сил в обеспечении региональной стабильности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
"Сегодня в Тбилиси состоится встреча с участием министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, начальника генерального штаба Турецкой Республики генерала армии Хулуси Акара и начальника генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майора Владимира Чачибая. В ходе встречи будут обсуждаться развитие сотрудничества в трехстороннем формате и роль вооруженных сил в обеспечении региональной стабильности", - отметили в оборонном ведомстве.
Кроме того, проинформировали в министерстве, состоится обмен мнениями по осуществлению практической деятельности в обеспечении безопасности региональных проектов и по другим вопросам.