Дональд Трамп посетит Республику Корея 7-8 ноября

Рабочая группа на ноябрьском совете IAAF представит доклад о достигнутом прогрессе ВФЛАСпорт 17 октября, 10:32
Автомобильное движение открыли на Рождественском бульваре Москвы после ремонтаМосква 17 октября, 10:30
Обнинские ученые научились превращать старые шины из угрозы экологии в источник доходаВ стране 17 октября, 10:19
Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенностьМеждународная панорама 17 октября, 10:15
Олег Газманов попал в ДТП в Пермском краеПроисшествия 17 октября, 10:14
Круглый стол "Минские соглашения: формальное продление закона об особом статусе Донбасса"Политика 17 октября, 10:11
Шарапова вернулась за Кубком Кремля 10 лет спустяСпорт 17 октября, 10:00
Чиновники в Забайкалье смогут ездить в командировки только с разрешения губернатораСибирь 17 октября, 9:56
Уральские ученые обнаружили в пустыне Чили крупный осколок метеорита весом 13,5 кгНовости Урала 17 октября, 9:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп посетит Республику Корея (РК) с визитом 7-8 ноября. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов Пак Су Хён официальный представитель лидера РК Мун Чжэ Ина.
"Ранее планировалось, что Трамп с супругой проведут в нашей стране три дня, но затем было принято решение о том, что визит начнется ранним утром 7 ноября", - отметил Пак Су Хён. По его словам, это связано с тем, что в случае прибытия лидера США с женой 6 ноября поздним вечером, южнокорейская сторона не смогла бы обеспечить ему "соответствующий дипломатический протокол".
По мнению наблюдателей, президенты в ходе переговоров обсудят вопросы, касающиеся двусторонних политических и торгово-экономических отношений, путей решения ракетно-ядерной проблемы КНДР.