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СМИ: полторы тысячи бюллетеней на выборах в Таллине признаны недействительными

Международная панорама
17 октября, 9:52 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 17, октября. /ТАСС

В воскресенье в Эстонии прошли выборы в органы местного самоуправления, победу на которых одержала Центристская партия

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ТАЛЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. бюллетеней на выборах в органы местного самоуправления в Таллине 15 октября признаны недействительными, сообщает во вторник интернет-портал ERR со ссылкой на столичную избирательную комиссию.

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Согласно сообщению, Таллинская избирательная комиссия во вторник продолжает пересчет голосов, отданных за кандидатов в депутаты городского собрания. По окончании этой процедуры итоги выборов можно будет утвердить окончательно. К настоящему моменту комиссия выявила около 1,5 тыс. недействительных бюллетеней.

В воскресенье в Эстонии прошли выборы в органы местного самоуправления, победу на которых одержала Центристская партия. Всего она получила 159,1 тысячи голосов, или 27%, указано на сайте Республиканской избирательной комиссии Эстонии. В пользу различных объединений выступили 156 тыс. избирателей (26,8%). Партию реформ поддержали 113,7 тыс. человек (19,5%), Социал-демократическую партию - 60,3 тыс. избирателей (10,3%). Еще 46,4 тыс. человек проголосовали за "Союз Отечества и Республики" (8%), а 39,3 тыс. (6,7%) - за Консервативную народную партию Эстонии.

В Таллине, по предварительным данным, победу также одержала Центристская партия, получив здесь 44,4% голосов.

Всего в выборах приняли участие 163 избирательных союза и семь партий, а общее число кандидатов составило 11804 человека. Они претендовали на 1729 мест в законодательных собраниях на местах.

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