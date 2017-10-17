В Каталонии задержана 21-летняя испанка по подозрению в связях с террористами

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МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании задержала во вторник молодую женщину по подозрению в связях с террористами. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел королевства.
По его информации, операция прошла в населенном пункте Паламос (автономное сообщество Каталония). 21-летняя задержанная является подданной Испании.
Ее подозревают в деятельности по вербовке боевиков и их отправке в зоны конфликтов. В ведомстве уточнили, что женщина "входила в международную сеть", связанную с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
В Испании сейчас действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти. В стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным МВД, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы более 200 человек.