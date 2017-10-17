Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко предложил внести изменения в конституцию в части депутатской неприкосновенности. Соответствующий законопроект зарегистрирован во вторник в Верховной раде и уже передан на рассмотрение комитета, его статус определен как "неотложный".

"Законопроектом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность", - говорится в пояснительной записке.

На заседании руководителей фракций парламента спикер Рады Андрей Парубий, заявил, что в соответствии с предложением президента, "неприкосновенность должна была снята, она не имеет права на существование".

Сейчас конституция Украины гарантирует парламентариям депутатскую неприкосновенность. В частности, их без согласия Рады не могут привлекать к уголовной ответственности, задерживать, арестовывать.

Лишение депутатов неприкосновенности - одно из основных требований участников всеукраинской акции протеста, которые во вторник собрались в центре Киева. Кроме того, митингующие, как заявил руководитель партии "Рух новых сил" и один из организаторов акции Михаил Саакашвили, требуют изменить систему выборов на Украине, в частности, перейти к пропорциональной системе с открытыми списками и ограничить политическую рекламу на телевидении, а также создать антикоррупционные суды.