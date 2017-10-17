Reuters: филиппинские военные продолжают операцию против боевиков в Марави

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Филиппинские военные во вторник заявили, что продолжают операцию против боевиков в городе Марави на юге страны после того, как президент Родриго Дутерте объявил об его освобождении от группировки, связанной с организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters.

"Заявление президента, будем надеяться, открывает дорогу к тому, чтобы начать реабилитацию, реконструкцию и восстановление Марави из пепла", - цитирует Reuters заявление официального представителя филиппинских вооруженных сил Реституто Падиллы. "Бои с оставшейся группой продолжаются", - добавил он.

По словам Падиллы, в городе Марави остаются около 30 боевиков-исламистов, которые удерживают около 20 заложников. Военные не знают, находится ли сейчас в Марави нынешний главарь филиала ИГ на Филиппинах Махмуд Ахмад. Однако он не является серьезной угрозой, так как не обладает боевыми навыками, сообщил представитель филиппинских военных.

Ранее во вторник президент Филиппин Родриго Дутерте заявил об освобождении города Марави от боевиков, связанных с ИГ, против которых правительственные войска вели бои пять месяцев.

Правительственные войска Филиппин в середине мая развернули широкомасштабную антитеррористическую операцию в окрестностях города Марави. За это время погибли более 160 военнослужащих и полицейских, а также 47 мирных жителей, более 820 экстремистов были ликвидированы. Свои дома покинули сотни тысяч местных жителей. 16 октября филиппинские силы безопасности объявили об уничтожении в Марави главарей местного филиала ИГ Иснилона Хапилона и Омара Мауте.