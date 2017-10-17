Президент Финляндии: санкции против РФ следует сохранить до реализации минских соглашений

Кравцов: причины неудач конькобежца Кулижникова решеныСпорт 17 октября, 12:09
Ари надеется получить гражданство РФ к старту второй части чемпионата РФПЛСпорт 17 октября, 12:05
На стенде КЧР на фестивале молодежи проходят уроки по золотому шитью и 3D-путешествияСеверный Кавказ 17 октября, 11:55
Оргкомитет этапа КМ конькобежцев в Челябинске получил компенсацию от ISU за отмену турнираСпорт 17 октября, 11:51
Основными соперниками россиян на ЧМ по карате станут команды Литвы, Японии и КазахстанаСпорт 17 октября, 11:44
Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 годаПолитика 17 октября, 11:30
Игнатьев пока не знает, останется ли на посту вице-президента "Торпедо"Спорт 17 октября, 11:24
СКР рассчитывает получить максимальное количество квот на ОИ-2018 в шорт-трекеСпорт 17 октября, 11:22
Дом моды дочери Кадырова перенес показ из-за технических неполадок в парке "Зарядье"Общество 17 октября, 11:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАРШАВА, 17 октября. /ТАСС/. Финляндия придерживается позиции о необходимости сохранять введенные в отношении России санкции до выполнения условий минских соглашений, но пока прогресса в этом процессе нет. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в опубликованном во вторник интервью польской газете "Речь посполита".
"Финляндия была одной из самых решительных стран, если говорить о политике ЕС и санкциях. Наше государство более других пострадало от санкций, но несмотря на это мы не меняем нашу позицию", - сказал он.
"Если принятые в Минске критерии будут выполнены, тогда введенные из-за ситуации на востоке Украины санкции могут быть отменены. Но мы к этому даже не приблизились, мы в тупике", - сказал президент Финляндии, подчеркнув, что пока не слышал официальных предложений от других стран ЕС о необходимости отмены санкций.
Отвечая на вопросы о том, опасается ли Финляндия российской агрессии в Европе, Ниинистё заявил, что его страна в это не верит. "Сейчас не многие финны боятся того, что россияне сюда придут. Я лично в это не верю, как не верю и в то, что они нападут на Польшу или страны Балтии", - отметил он.