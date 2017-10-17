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Президент Финляндии: санкции против РФ следует сохранить до реализации минских соглашений

Международная панорама
17 октября, 11:01 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 17, октября. /ТАСС

Саули Ниинистё также подчеркнул, что пока не слышал официальных предложений о необходимости отмены санкций от других стран ЕС

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ВАРШАВА, 17 октября. /ТАСС/. Финляндия придерживается позиции о необходимости сохранять введенные в отношении России санкции до выполнения условий минских соглашений, но пока прогресса в этом процессе нет. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в опубликованном во вторник интервью польской газете "Речь посполита".

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"Финляндия была одной из самых решительных стран, если говорить о политике ЕС и санкциях. Наше государство более других пострадало от санкций, но несмотря на это мы не меняем нашу позицию", - сказал он.

"Если принятые в Минске критерии будут выполнены, тогда введенные из-за ситуации на востоке Украины санкции могут быть отменены. Но мы к этому даже не приблизились, мы в тупике", - сказал президент Финляндии, подчеркнув, что пока не слышал официальных предложений от других стран ЕС о необходимости отмены санкций.

Отвечая на вопросы о том, опасается ли Финляндия российской агрессии в Европе, Ниинистё заявил, что его страна в это не верит. "Сейчас не многие финны боятся того, что россияне сюда придут. Я лично в это не верю, как не верю и в то, что они нападут на Польшу или страны Балтии", - отметил он.

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Темы
Кризис на Украине Санкции в отношении России
Страны
Польша Россия Украина Финляндия
Персоны
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