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В КНДР заявили, что учения США и Южной Кореи создают угрозу войны

Международная панорама
17 октября, 10:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, октября. /ТАСС

Страны "должны прекратить любые военные упражнения на Корейском полуострове", сказал представитель делегации КНДР на полях Межпарламентского союза

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Учения южнокорейских и американский военных в Южной Корее

Учения южнокорейских и американский военных в Южной Корее

© EPA/JEON HEON-KYUN

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. США и Южная Корея должны прекратить все военные учения на Корейском полуострове, они создают угрозу войны для КНДР. Об этом заявил во вторник представитель делегации КНДР на полях Межпарламентского союза.

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"Мы неоднократно осуждали проведение американско-южнокорейских учений. Они создают угрозы войны для нас. Они [США и Южная Корея] должны прекратить любые военные упражнения на Корейском полуострове", - сказал он журналистам.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР национальной ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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