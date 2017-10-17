В КНДР заявили, что учения США и Южной Кореи создают угрозу войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. США и Южная Корея должны прекратить все военные учения на Корейском полуострове, они создают угрозу войны для КНДР. Об этом заявил во вторник представитель делегации КНДР на полях Межпарламентского союза.

"Мы неоднократно осуждали проведение американско-южнокорейских учений. Они создают угрозы войны для нас. Они [США и Южная Корея] должны прекратить любые военные упражнения на Корейском полуострове", - сказал он журналистам.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР национальной ракетно-ядерной программы, а также американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.