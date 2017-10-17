Порошенко заявил, что отмена депутатской неприкосновенности важна для борьбы с коррупцией

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отмена депутатской неприкосновенности и создание Антикоррупционного суда - важные составляющие борьбы с коррупцией в стране, которые будут реализованы.

"Отмена депутатской неприкосновенности, как и создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы - важные составляющие эффективной борьбы с коррупцией", - написал он во вторник в Facebook.

Порошенко подтвердил, что уже "внес в Раду как неотложный проект закона об отмене депутатской неприкосновенности, которая давно превратился в гарантию безнаказанности". А финансирование создания Антикоррупционного суда, по его словам, предусмотрено проектом бюджета на 2018 год, который на этой неделе Верховная рада должна рассмотреть в первом чтении.

Лишение депутатов неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и изменение системы выборов на Украине - основные требования пятитысячного митинга участников всеукраинской акции протеста, которые во вторник собрались в центре Киева.