Киргизия обратилась в ВТО в связи с ситуацией на границе с Казахстаном

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БИШКЕК, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Киргизии официально обратилось в секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) в связи со сложившейся на киргизско-казахстанской границе ситуацией. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина республики.
"Основанием обращения послужило нарушение Республикой Казахстан ключевых норм генерального соглашения по тарифам и торговле и соглашения об учреждении ВТО", - говорится в сообщении. По данным киргизской стороны, с 10 октября "среднее ежедневное количество пропуска из Кыргызстана лиц и транспортных средств на крупных и самых оживленных пунктах пропуска "Ак-Жол" и "Ак-Тилек" сократилось в 2,4 раза".
При этом официальный Бишкек напомнил, что республика, как и Казахстан, является полноправным членом ВТО, поэтому будет "отстаивать свои права" в рамках этой организации.
По информации кабинета министров Киргизии, Казахстан 10 октября нынешнего года "внезапно" ввел дополнительные меры контроля на расположенных на границе с Киргизией пунктах пропуска. 16 октября министерство экономики Киргизии сообщило, что направило письмо председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну в связи с тем, что казахстанская сторона якобы не соблюдает нормы права ЕврАзЭС. Причиной послужила ситуация на пунктах пропуска через государственную границу Казахстана, где усилен досмотр.
Ранее в Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщили, что Пограничная служба республики проводит плановую операцию по всему периметру госграницы, в связи с чем усилен досмотр лиц и транспортных средств.