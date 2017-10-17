Нетаньяху сказал Шойгу, что Израиль не допустит создания Ираном военных баз в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во вторник в Иерусалиме, что еврейское государство не допустит создания Ираном военных баз в Сирии. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства в распространенном коммюнике.

"На переговорах обсуждались попытки Ирана создать военные базы в Сирии", - сообщили в ведомстве премьера. "Иран должен понять, что Израиль этого не допустит", - приводит канцелярия высказывания Нетаньяху на эту тему на переговорах с Шойгу во вторник.

"На встрече также обсуждался вопрос о ядерном соглашении с Ираном, - сообщили в ведомстве главы правительства еврейского государства. - Премьер Нетаньяху сказал, что, если соглашение по ядерной программе Ирана не будет изменено, в течение 8-10 лет Иран будет обладать арсеналом ядерного оружия".

Израиль не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии и не принимает участие в переговорах по урегулированию. При этом израильская авиация регулярно осуществляет рейды на территории соседней арабской страны против бойцов ливанской шиитской группировки "Хезболлах", участвующей в боевых действиях на стороне сирийских правительственных сил.

Нетаньяху является последовательным противником соглашения по ядерной программе Ирана, которое ранее он неоднократно называл плохой сделкой и призывал отменить или изменить его.