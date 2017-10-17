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Нетаньяху сказал Шойгу, что Израиль не допустит создания Ираном военных баз в Сирии

Международная панорама
17 октября, 13:15 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ 17, октября. /ТАСС

Израильский премьер также выразил мнение, что если соглашение по ядерной программе Ирана не будет изменено, то в течение 8-10 лет Тегеран получит атомное оружие

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во вторник в Иерусалиме, что еврейское государство не допустит создания Ираном военных баз в Сирии. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства в распространенном коммюнике.

"На переговорах обсуждались попытки Ирана создать военные базы в Сирии", - сообщили в ведомстве премьера. "Иран должен понять, что Израиль этого не допустит", - приводит канцелярия высказывания Нетаньяху на эту тему на переговорах с Шойгу во вторник.

"На встрече также обсуждался вопрос о ядерном соглашении с Ираном, - сообщили в ведомстве главы правительства еврейского государства. - Премьер Нетаньяху сказал, что, если соглашение по ядерной программе Ирана не будет изменено, в течение 8-10 лет Иран будет обладать арсеналом ядерного оружия".

Израиль не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии и не принимает участие в переговорах по урегулированию. При этом израильская авиация регулярно осуществляет рейды на территории соседней арабской страны против бойцов ливанской шиитской группировки "Хезболлах", участвующей в боевых действиях на стороне сирийских правительственных сил.

Нетаньяху является последовательным противником соглашения по ядерной программе Ирана, которое ранее он неоднократно называл плохой сделкой и призывал отменить или изменить его.

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин Шойгу, Сергей Кужугетович
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