Саакашвили на митинге в Киеве потребовал от Порошенко уйти в отставку

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КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Пока Петр Порошенко будет президентом Украины, в стране ничего не изменится к лучшему, такое мнение высказал во вторник на митинге возле Верховной рады экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили.
"Пока есть Порошенко, ничего хорошего не будет. Если сегодня Порошенко не услышит вас - то нам нужно переместиться в другое место - потребовать, чтобы Порошенко ушел со своего поста и освободил народ Украины", - сказал Саакашвили. Митингующие встретили эти слова одобрением и лозунгами "Порошенко - в отставку".
Саакашвили попросил сторонников "не опускать руки до победы", а также призвал присутствующих прийти во вторник на площадь Конституции после завершения рабочего дня. "Если до конца дня эти люди [депутаты парламента] не примут ни одного решения для блага нашего народа, то мы должны подумать над следующим требованием - отставки президента", - сказал политик.
Он обвинил главу украинского государства в том, что тот сконцентрировал в своих руках всю судебную власть. "За три-четыре года мы поняли одно: прошел только один процесс и только одно изменение - один человек узурпировал в своих руках все суды, всю Верховную раду. На Украине больше нет политического процесса, а есть "разводняк" и воля одного человека", - сказал лидер партии. Он подчеркнул, что сегодня настал очень важный момент для страны, граждан и будущего Украины.