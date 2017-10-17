Правительство Ирака контролирует все нефтяные месторождения в Киркуке

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Все нефтяные месторождения в иракской провинции Киркук находятся под контролем правительства Ирака.

Об этом агентству Anadolu сообщил во вторник представитель министерства нефти Ирака Асым Джихад.

"Все нефтяные месторождения и объекты в Киркуке находятся под контролем министерства нефти Ирака", - сказал он. По его словам, в ближайшее время власти отправят административный и технический персонал на нефтяные объекты в Киркуке.

Кампания по восстановлению безопасности и стабильности в спорных регионах началась в ночь на 16 октября.

Ситуация вокруг города Киркук, который контролировался курдскими формированиями "пешмерга", обострилась после референдума о независимости Иракского Курдистана. Военные вернули контроль над городом и его окрестностями меньше чем за сутки.