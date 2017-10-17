Правительство Ирака контролирует все нефтяные месторождения в Киркуке

Круглый стол "Акселерация инновационных стартапов". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 17 октября, 15:12
Магомедов: РФПИ с DP World могут купить 35-40% акций FescoТранспорт 17 октября, 15:08
Самую большую в России тыкву раздали москвичамОбщество 17 октября, 15:03
Свердловские власти объявили открытый конкурс на посты региональных министровНовости Урала 17 октября, 14:51
Жамалетдинов: ЦСКА находится в хорошем настроении перед матчем с "Базелем"Спорт 17 октября, 14:49
Гончаренко: двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в ЛЧСпорт 17 октября, 14:43
Первый снег в Москве ожидается в выходныеОбщество 17 октября, 14:41
Кузнецов: туристов стоит привлечь к оценке эффективности расходования курортного сбораСеверный Кавказ 17 октября, 14:36
Что нужно знать о скандале вокруг Харви ВайнштейнаОбщество 17 октября, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Все нефтяные месторождения в иракской провинции Киркук находятся под контролем правительства Ирака.
Об этом агентству Anadolu сообщил во вторник представитель министерства нефти Ирака Асым Джихад.
"Все нефтяные месторождения и объекты в Киркуке находятся под контролем министерства нефти Ирака", - сказал он. По его словам, в ближайшее время власти отправят административный и технический персонал на нефтяные объекты в Киркуке.
Кампания по восстановлению безопасности и стабильности в спорных регионах началась в ночь на 16 октября.
Ситуация вокруг города Киркук, который контролировался курдскими формированиями "пешмерга", обострилась после референдума о независимости Иракского Курдистана. Военные вернули контроль над городом и его окрестностями меньше чем за сутки.