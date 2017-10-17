КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Неизвестные во Львове разрушили скульптуры архитектурного комплекса "Крестный путь" в парке "Высокий замок". Об этом сообщили во вторник местные СМИ.

"Вандалы в одном элементе композиции сломали крест, на другом разбили две фигуры молитвенных женщин, погнули и украли молитвенные таблицы, крепеж", - сообщает издание "Львовский портал". По информации издания, стоимость каждой скульптуры оценивается в $3-5 тысяч.

Как рассказал автор композиции Богдан Гретчак, одна из фигур уже восстановлена, другая требует глобальной реставрации, которая продлится не меньше месяца. По его словам, реставрационные работы поврежденной фигуры по своей сложности аналогичные изготовления новой, и соответственно существенно затратные.

Крестный путь во Львове - это архитектурный комплекс, воссоздающий основные моменты страданий Иисуса Христа. Он расположен на северном склоне горы Высокий замок и состоит из 15 стояний со скульптурами, изготовленными архитектором Богданом Гретчаком в 2010-2013 гг. Крестный Путь освятили в 2015 году, ежегодно здесь молятся львовские прихожане и гости города.