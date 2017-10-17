Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что Великобритания не может иметь нормальных отношений с Россией из-за ее действий на Украине и в Сирии, однако Лондон готов к налаживанию сотрудничества с Москвой в тех сферах, где это представляется возможным. Об этом политик заявил в британском парламенте.

"У нас не может быть нормальных отношений с Россией, принимая во внимание ее действия на Украине и в Сирии. Учитывая то, как они продолжают вести себя в киберпространстве, мы должны налаживать сотрудничество с Россией, следуя двусторонним интересам там, где это возможно", - сказал он. Отвечая на вопросы парламентариев, Джонсон предположил, что Великобритании необходимо "сдерживать Россию и наказывать за ее пагубную и подрывную деятельность".

Тем не менее Джонсон признал, что у Лондона нет никаких доказательств о причастности РФ к осуществлению кибератак на инфраструктуру Соединенного Королевства. "Мы продолжаем наблюдать за действиями РФ в этой сфере. На данный момент мы еще не можем выявить каких-либо российских кибератак на Великобританию", - добавил он.

Ранее британский МИД информировал, что Джонсон посетит Россию в конце нынешнего года для обсуждения вопросов международной безопасности. Британская сторона намерена обсудить соглашение по ядерной программе Ирана, региональную стабильность на Ближнем Востоке, ситуацию на Корейском полуострове, а также сотрудничество в сфере безопасности в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Джонсон изначально планировал свой визит в Россию на 10 апреля этого года, но объявил о его отмене за день до поездки из-за изменения ситуации в сирийском конфликте. В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook, комментируя встречу министров на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил приглашение своему британскому коллеге посетить Россию.