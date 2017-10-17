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МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании признал противоречащим конституции закон о референдуме Каталонии, который был одобрен региональным парламентом 6 сентября. Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении КС.
По его данным, суд "единогласно объявил о неконституционности и отсутствии юридической силы" закона, действие которого было приостановлено 7 сентября. Тогда соответствующий иск был представлен правительством Испании.
Каталонский парламент одобрил в начале сентября после 16-часового заседания закон о референдуме о самоопределении, который якобы создавал правовую базу для проведения плебисцита. В документе говорилось, что победа на плебисците сторонников разрыва с Испанией будет означать объявление независимости парламентом Каталонии. В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области.
1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.