Сирия приветствовала восстановление иракского контроля над Киркуком

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Сирия выразила во вторник поддержу усилиям иракского правительства "по восстановлению центральной власти в провинции Киркук".

В заявлении МИД арабской республики, распространенном агентством SANA, подчеркивается, что "в Дамаске приветствуют шаги иракских властей по установлению контроля над всеми регионами страны, которые заставят сепаратистов и тех, кто их поддерживает, отказаться от своих планов по расколу Ирака".

В ночь на 16 октября премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади отдал распоряжение о начале операции по восстановлению безопасности в Киркуке. Ситуация вокруг северной нефтяной столицы страны, не входящей в состав Иракского Курдистана, резко обострилась после прошедшего 25 сентября в автономии референдума о независимости.

Меньше чем за сутки иракские военные вернули контроль над городом и его окрестностями.