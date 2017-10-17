Политолог: Египет готов развивать связи в формате "БРИКС плюс"

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Египта, декан Школы международных отношений и публичной политики Американского университета в Каире Набиль Фахми считает, что Египет поддерживает инициативу взаимодействия в формате "БРИКС плюс". Такое мнение египетский политолог высказал, отвечая на вопрос исполнительного директора Национального комитета по исследованию БРИКС Георгия Толораи в ходе 14-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Честно говоря, Египет должен был присоединиться к БРИКС гораздо раньше, - сказал Фахми. - Сегодня мы еще более решительно настроены и, безусловно, будем развивать связи как с объединением в целом, так и со странами БРИКС на двусторонней основе".

По мнению Толораи, "БРИКС плюс" - это очень интересный формат. "По сути, это заявка на то, чтобы на платформе БРИКС создать платформу сотрудничества "Юг - Юг", чтобы БРИКС представлял развивающиеся страны", - пояснил эксперт.

Инициатива создания формата "БРИКС плюс" была выдвинута в рамках китайского председательства в объединении. В ходе саммита БРИКС в сентябре в Сямэне состоялась встреча в этом формате, в которой в качестве приглашенных гостей приняли участие президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи, а также премьер-министр Таиланда.